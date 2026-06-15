CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua. Un hombre de 47 años de edad resultó herido tras ser víctima de un ataque armado mientras caminaba rumbo a su domicilio en las calles de la colonia Manuel Valdés. El hecho generó la movilización de las autoridades investigadoras luego de que se reportara el ingreso del lesionado a un hospital de la localidad.

La víctima, identificada como Perfecto, llegó al área de urgencias del Hospital General de Zona número 66 del IMSS a bordo de un automóvil particular. De acuerdo con las declaraciones iniciales recabadas por los agentes de la Fiscalía General del Estado que acudieron al nosocomio, el afectado relató que caminaba de manera tranquila por el sector cuando los tripulantes de un camión de transporte de personal comenzaron a dispararle sin motivo aparente.