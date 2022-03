México.-El camino de Donovan Carrillo dentro del mundo del patinaje no ha sido para nada sencillo. A pesar del éxito y reconocimiento logrado tras su histórica participación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, el deportista mexicano confesó que ha pasado por momentos de adversidad, pero nunca tomó estas dificultades como pretexto para abandonar el deporte de sus amores.

“Claro que pasé por momentos duros y donde existe de repente cierta duda, pero el abandonar las cosas para mí nunca fue una opción. Siempre en los entrenamientos cuando algo no me sale bien, me propongo hacerlo hasta que me salga o no dejar rendirme tan fácil y yo creo que esa misma mentalidad es la que ha hecho, inclusive en los momentos difíciles, que yo quiera seguir, que no me vaya por la opción más fácil que es abandonarlo, sino tratar de luchar”, aseguró el atleta oriundo de Zapopan, Jalisco, en entrevista con la periodista Beatriz Pereyra en el programa Sostiene Pereyra que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

El joven de 22 años fue uno de los apenas 33 deportistas provenientes de nueve países latinoamericanos que participaron en Beijing 2022. Y es el único de los cuatro representantes de México que ha hecho su carrera dentro de su país.

Donovan Carrillo se convirtió en el primer mexicano en participar después de 30 años en patinaje artístico, y lo hizo de la mejor manera: clasificó a la final del programa libre masculino en donde terminó en la posición 22.

BATALLAR CON LA PRESIÓN

El patinador mencionó que los atletas son personas comunes y corrientes y que al igual que cualquier otro debe enfrentarse a diversos factores como las lesiones, el estrés y otros problemas.

“Como deportista siempre tratamos de empujar nuestros límites, muchas veces las cosas no salen bien, no todo es miel sobre hojuelas, me encantaría que así fuera, pero no. Estamos sometidos siempre a la exigencia, como deportista siempre quieres hacerlo mejor y simplemente hay días en los que el cuerpo no responde igual y contra eso es con lo que uno tiene que lidiar. Muchas veces tenemos la paciencia y decimos ‘no importa, es sólo un entrenamiento’, pero muchas otras veces no, muchas otras veces explotamos como cualquier ser humanos, nos estresamos, gritamos, lloramos y eso es algo que no siempre lo ven”.

El joven atleta recordó que semanas antes de su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing tuvo un punto de quiebre debido al estrés y la presión bajo los que se encontraba.

“Unas semanas antes de los Juegos Olímpicos tuvimos un ejercicio de simulacro en Querétaro donde yo llegué a un punto de quiebre donde exploté porque no me estaban saliendo las cosas. A veces es tanto el estrés y la presión que nos bloqueamos nosotros mismos en los movimientos y las cosas no salen de manera natural, las queremos hacer de una forma muy forzada y en el deporte para que las cosas salgan bien lo mejor es que todo salga natural, que no sea algo pensado, que no se algo forzado, cuando tratamos de pensar o mecanizar demasiado un movimiento a veces podemos llegar a tener ciertos errores”.

Donovan Carrillo recordó la importancia que tienen los entrenadores, psicólogos, preparadores físicos y otros especialistas en la preparación de un atleta, pues dijo, sin su apoyo es casi imposible conseguir el éxito.

“El patinaje es un deporte de mucha postura, de muchas extensiones y a veces estas extensiones pueden llevarte a contracturas, a algún desgarre físico. Cada deportista de alto rendimiento sabe que no puede llegar solo, tienes que tener la guía de entrenadores, especialistas, preparadores físicos, es un todo, cuando ya quieres llevar al alto rendimiento debes de tener la compañía, el apoyo y por su puesto las ganas”.

OBJETIVOS PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS

Luego de su histórica participación en Beijing 2022, en donde se convirtió en el primer mexicano en competir en una final de patinaje artístico, en la que terminó en el lugar 22, Donovan expresó su deseo por continuar con su crecimiento como atleta para tener la oportunidad de pelear por un lugar en el top 10 del mundo y en algún momento llegar a conquistar una medalla olímpica.

“Como deportista siempre queremos algo más, yo creo que lo que se vivió en Beijing es tan sólo una probadita de las capacidades que tenemos tanto Goyo (Gregorio Núñez) como entrenador y yo como deportistas. No nos queremos quedar ahí, sabemos que las personas ya vieron y ya me conocen y no podemos seguirles dando más de lo mismo, ni tampoco está en nuestros planes, queremos seguir creciendo, queremos seguir innovando, queremos seguir mejorando, sabemos que no va a ser fácil”

El joven dijo que los próximos cuatro años de preparación para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 servirán para empezar a pelar por un lugar entre los 10 mejores patinadores del mundo y aseguró que comenzará a trabajar en aumentar la dificultad técnica de sus rutinas.

“Tenemos que aumentar mucho la parte de la dificultad técnica, sabemos que la parte de los componentes artísticos están ahí, ahora el siguiente paso es aspirar a más dificultad. Si logramos tener más cuádruples en los programas podemos ser más competitivos y aspirar a una medalla en algún momento”.

A pesar de contar con el apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y de algunos patrocinadores, tanto Donovan, como su entrenador Gregorio Núñez, aseguran que el contar con los recursos necesarios siempre será una parte importante para continuar con el desarrollo del joven atleta.

“En el camino Donovan y yo nos topamos con mucha gente que confío en nuestro trabajo que fueron esas personas las que fueron poniendo un granito de arena para seguir adelante. Desde hace tres años nos apoya la CONADE y ya es un poco más relajado el tema económico, pero la verdad el alto rendimiento siempre no hay dinero que alcance pero esto ya es un apoyo”, expresó Gregorio Núñez.

Ambos dijeron que tampoco descartan la posibilidad de dejar México en un futuro cercano, primero para continuar con su capacitación y, después, para aumentar el nivel de exigencia.

“Nunca hemos tocado bien el tema de salir por una larga temporada, pero sí por tiempos cortos a cursos de cuatro semanas para seguir capacitándonos para seguir impulsando a Donovan porque ya las metas suben de nivel y se esperan más cosas, al mismo tiempo que se pide más exigencia en resultados también nosotros tenemos que poner más de nuestra parte para seguir impulsando y conseguir estos objetivos”.

Donovan Carrillo continúa su preparación de cara al mundial de la especialidad que se celebrará en Montpellier, Francia, a finales del próximo mes de marzo.

Con Información de Agencia