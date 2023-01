México.-Julio César Chávez Jr quiere volver a pelear con Saúl ‘El Canelo’ Álvarez en cualquier momento y en las circunstancias que sean, por lo que le lanzó el desafío y, de paso, insultó al tapatío.

“Que no se haga pen…, soy mucho mejor. Si se hace, él ganará mucho dinero. Peleo en el momento que sea, en la circunstancia que sea. Vamos paso a paso, se tiene que hacer, pero vamos, es una responsabilidad mía, es algo que quiero. Si peleo voy a dar lo mejor de mí”, expresó Chávez Jr en entrevista con “Boxglero” de Youtube.

Julio César Chávez Jr reiteró su superioridad con ‘Canelo’ Álvarez y afirmó que sigue siendo una amenaza para saúl

“Sigo siendo una amenaza para él, aunque no haga nada en el boxeo, porque soy una persona que le cae bien a la gente. Soy su opuesto, no me gustan las mentiras. Él decide pelear en cierto peso para ganar más dinero, más fama. Hay muchas cosas que no me gustan, no concuerdan sus palabras con sus actos”, comentó.

Previo a la primera que sostuvieron en mayo de 2017, ambos boxeadores se descalificaron. ‘Canelo’ señaló que no respeta al ‘Hijo de la leyenda’ como deportista por la forma en cómo ha manejado su carrera. Por su parte, el sinaloense afirmó que Saúl Álvarez “escoge a sus adversarios”.

Por aquella pelea, Chávez Jr recibió una bolsa de seis millones de dólares, mientras que a ‘Canelo’ le tocaron 14, sin contar las ganancias por el sistema de Pago por Evento.

El 6 de mayo de 2017, Saúl ‘Canelo’ Álvarez derrotó por decisión unánime a Chávez Jr en la T-Mobile Arena. Los tres jueces de esa pelea, Adalaide Byrd, Dave Moretti y Glenn Feldman, marcaron un contundente 120-108, con todos los rounds a favor del boxeador tapatío.

