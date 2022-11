Gerard Piqué y la vida al límite

Gerard Pique se retiró como futbolista después de 14 años estar en el FC Barcelona, club en el que se forjó, aunque antes jugó en el Manchester United y el Zaragoza.

En los últimos meses su comportamiento y su vida ha estado bajo el escrutinio público, ya que se separó de su pareja de muchos años y madr e de sus dos hijos, la cantante Shakira, y dejó de ser titular con los culés.

Dicen que Piqué, se ha descarriado: “He jugado al límite toda mi vida y lo voy a seguir haciendo. Sé las consecuencias”.

Recalcó sobre su comportamiento: “Soy así, pero lo he reconocido… Hay gente a la que le gusta hacerlo todo a la perfección, pues hay gente que es distinta. A mí me gusta jugar al límite, las normas son así, pues intentemos que sean así”.

Pese a que la decisión de retirarse no fue nada sencilla, el español dijo sentirse satisfecho con el final de su carrera.

Asegura que se fue feliz del balompié, sin nada que deberle a nadie: “Estoy muy feliz. Miro hacia atrás y veo que he hecho un viaje espectacular, me he sentido un privilegiado cada día de mi vida durante todos estos años. No podía pedir nada más”.

Ahora es momento de vivir la vida: “Me he dedicado a eso, a exprimir cada día de mi vida como si fuera el último, porque me lo estaba pasando bomba. Y espero, ahora que me he retirado, seguir viviendo de esta manera”, manifestó.

¿Mensaje a Shakira?

Por último y sin mencionar a la cantante colombiana Shakira, dijo que el salir de fiesta en los últimos años, es lo que se ganó, después de varios años de fuerte rutina.

“Yo he tenido una carrera de casi 20 años y me he cuidado para poder estar ahí ¿A salir de fiesta ahora? Es que es obligatorio, si no sales de fiesta durante cinco años… hay algo oscuro. Da igual si eres futbolista o eres camarero, eso da igual”, expresó el catalán.

Con información de SDPnoticias