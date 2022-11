HERMOSILLO, Sonora-. Un niño de Hermosillo, Sonora, donde radica Jorge ‘Travieso’ Arce, se acercó al ex boxeador para pedirle dinero para comer en un restaurante de mariscos, pero se llevó una mejor sorpresa por parte del sinaloense.

A través de su cuenta de Twitter, de la que ‘Travieso’ Arce es muy activo, el ex pugilista mexicano compartió un video en el que invitó a comer con él a un joven que le pidió ayuda para comprar su alimento.

ADVERTISEMENT

«Oigan ayer fui a comer tacos de camarón que me encantan aquí en Hermosillo, un niño me pidió dinero para comer, como iba solo lo invité a comer conmigo, una muchacha me grabó y me etiquetó, en Instagram no es presunción, solo es ayudar al prójimo aquí se los dejo», escribió Jorge Arce en su publicación.

Fue una mujer quien desde su mesa filmó el video, en el que se puede ver al chico y a ‘Travieso’ Arce comiendo unos tacos juntos en la misma mesa, en una franquicia de restaurantes que vende «taco fish» en Hermosillo, Sonora.

‘Travieso’ Arce finaliza sus estudios de preparatoria y adelanta que ahora irá por una licenciatura

El pasado martes, ‘Travieso’ Arce compartió en sus redes sociales que aprobó su examen de preparatoria y que pronto le llegará su certificado, por lo que ahora buscará ser Licenciado en Derecho.

Oigan ayer fui a comer tacos🌮 de camarón 🦐 que me encantan aquí en Hermosillo, un niño me pidió dinero para comer, como iba solo lo invite a comer conmigo, una muchacha me grabo y me etiqueto, en Instagram no es presunción, solo es ayudar al prójimo aquí se los dejo. da RT pic.twitter.com/pgwNUGcQvx — Jorge Arce (@traviesoarce27) November 3, 2022

Con información de El Imparcial