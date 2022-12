Brasil.-Edson Arantes do Nascimento «Pelé» murió a la edad de 82 años en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, sin que se conozca, por el momento, el motivo del deceso, aunque arrastraba múltiples complicaciones médicas a raíz de un cáncer de colon que le fue detectado en septiembre de 2021.

¿De qué murió Pelé?

Pelé había sido hospitalizado en múltiples ocasiones a partir de 2021 para recibir quimioterapias y chequeos de rutina. Además, en los años recientes, había pasado varias veces por el quirófano para tratar problemas de cadera, riñón y próstata.

Grandes figuras del deporte, familiares, amigos y famosos empiezan a darle el último adiós a unos de los jugadores más importantes y exitosos de todos los tiempos, al grado de ser constantes las voces que lo colocan como el mejor futbolista que se ha visto.

Pele has died aged 82, his manager confirmed. He died in hospital within the last hour.

— tariq panja (@tariqpanja) December 29, 2022