México.- Con la idea clara de seguir al más alto nivel para ser considerado para la Copa del Mundo 2026, el portero mexicano Guillermo Ochoa fue presentado como jugador del Salernitana, club con el que firmó un contrato inicial por seis meses con la opción de que se alargue una temporada más. Ochoa busca seguir con el Tricolor Feliz por la posibilidad que se le abre de probar fortuna en la Serie A, el canterano del América dejó claras sus intenciones, entre las cuales sobresale mantenerse ligado a la Selección Mexicana, ya que su deseo es disputar un sexto Mundial, el cual podría ser un número histórico, ya que ningún otro jugador lo ha alcanzado. «Mi ilusión es jugar el próximo Mundial que se juega en México y poder terminar con ese Mundial», mencionó el portero en una concurrida sala de prensa. “Definitivamente es una responsabilidad. A lo largo de mi larga carrera siempre he intentado ser un ejemplo especialmente para los más jóvenes. Independientemente del momento, positivo o negativo, siempre debo ser un atleta profesional, que respete el club para el que juega. Precisamente, por estas características espero competir en mi sexto campeonato del mundo“, abundó.

Contrato por seis meses Ochoa firmó un contrato por lo que resta de la temporada, aunque según la prensa italiana es colocar en el mercado al portero Luigi Sepe, hasta ahora titular, aunque lesionado hasta finales de enero. «Puedo confirmar que hay una opción para otra temporada. Fue la dirección quien me propuso un contrato de seis meses. De Sanctis fue muy claro cuando me habló. Y en el futbol no es fácil encontrar una propiedad tan honesta y directa. «Realmente lo aprecié. Fue un acuerdo que hizo felices a ambas partes, ahora me toca a mí ponerme a disposición del equipo y crear las oportunidades adecuadas para que me vaya bien en la Serie A. Me gustaría dejar mi huella también en Salerno», complementó.