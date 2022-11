Tras el arribo de la Selección Mexicana a Qatar para disputar la Copa del Mundo, el portero y líder del conjunto del Tata Martino, Guillermo Ochoa, habló de lo que significa en su carrera poder disputar un quinto Mundial.

“Es algo increíble, inimaginable, si me hubieran dicho esto en el primer Mundial que estuve no lo hubiera creído. Contento, tratando de disfrutarlo al máximo, no es fácil para un jugador de futbol estar en un Mundial, y estar en cinco es mucho más complicado, difícil, entonces soy un afortunado, privilegiado, y ojala sea con un Mundial histórico para México”, dijo el portero del América a TUDN.

Tras los amistosos ante Irak y Suecia, México no reportó lesionados, motivo por el cual la Selección Mexicana llega a Qatar 2022 con una gran estado de ánimo.

“Ahora tuvimos unos partidos de preparación, amistosos, en donde afortunadamente nos sirven mucho para lo que vamos a tener en el Mundial. También la fortuna de no tener ningún lesionado en estos juegos, siempre eso está ocupando la cabeza de los jugadores. Tranquilos, emocionados, es un momento para disfrutar y para creer”, agregó el tapatío.

La Selección Mexiana enfrentará a Polonia, Argentina y Arabia Saudita en la fase de grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022; Guillermo Ochoa sabe lo complicado que serán estos rivales, pero confía en que puedan hacer una gran papel en la justa.

“No hay rival sencillo, son partidos difíciles, en donde se nos va a exigir bastante, así que, ir partido a partido, con seriedad, humildad, trabajando de la manera en la que lo hemos venido haciendo, mejorando en detalles. Convencido en que el equipo puede sacar buenos resultados”, sentenció.

