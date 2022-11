Qatar.-El partido con el que México debutó en el Mundial de Qatar 2022 ha dado de qué hablar por las acciones positivas tanto en el terreno de juego con la atajada de Memo Ochoa al penal de Robert Lewandowski, como en la tribuna donde un grupo de influencers fue reconocido en redes sociales al ser captados limpiando su basura una vez que terminó el encuentro contra Polonia.

Los actos de algunos aficionados mexicanos ha dividido opiniones en redes sociales debido a que algunos de éstos desafían las estrictas prohibiciones en el país árabe. Mientras algunos usuarios lo toman con humor y señalan que se trata de una forma de distracción que no perjudica a nadie, otros se pronuncian en contra al indicar que se trata de una “falta de respeto”.

ADVERTISEMENT

Algo que no sucedió con los influencers mexicanos que mostraron la otra cara del Mundial al dejar limpias las gradas en las que disfrutaron del partido. El momento lo compartió el youtuber Juan Bertheau a través de su cuenta de TikTok, en el clip se puede ver a creadores de contenido com Juanpa Zurita y Alex Montiel, conocido como “El Escorpión Dorado”.

Los comentarios no se hicieron esperar y mientras algunos lanzaron críticas al asegurar que lo hacían por contenido, otros destacaron que no importaba el motivo sino que de verdad dejaran libre de basura los espacios: “No todo es desmadre, banda”, “Queda bien, aquí en México no hacen eso” y “Esta bien, pues, pero no debieron grabarlo”.

Influencers limpian tras partido de México contra Polonia pic.twitter.com/kqRkyubUfO — Lo + viral (@VideosVirales69) November 23, 2022

Fuente Agencia