«No tengo necesidad de que se disculpe (Messi) o no. No espero que Messi se disculpe. Pero siempre voy a defender a mi patria, me vale madres si Messi dice que no fue una falta de respeto. Simplemente así soy yo», declaró Saúl Álvarez, quien antes dijo que entiende que los aficionados lleguen a tener este tipo de descuidos, no obstante, tanto él como el argentino son figuras públicas que deben de poner el ejemplo.