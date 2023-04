México.-La historia del exboxeador Alejandro La Cobrita González está marcada por la tragedia, pues tras retirarse de su andar en el ring, el destino le arrebató a sus tres hijos, el más reciente ocurrido apenas hace unas horas.

Aunque no tuvo nada que ver con el desarrollo de una pelea de boxeo, el pugilismo se vistió de luto de manera indirecta, con el fallecimiento de Luis González Ochoa, hijo de La Cobrita González, en un hecho que ya está en proceso de investigación.

Al respecto, la Fiscalía del Estado de Jalisco abrió una carpeta de investigación tras encontrar sin vida a quien también se desarrollaba como boxeador, que de acuerdo a reportes, se trataría de Luis González Ochoa, hijo del exboxeador Alejandro La Cobrita González.

De acuerdo a la información que se conoce hasta el momento, el cuerpo del joven púgil de 21 años fue localizado en el kilómetro 25.5 de la carretera Saltillo-Guadalajara.

Lo más impactante de la noticia es que Luis González Ochoa sería el tercer hijo de La Cobrita González que asesinan en estado de Jalisco.

¿Qué le ocurrió al hijo de La Cobrita González?

El hecho habría ocurrido el pasado viernes 14 de abril, cuando en un reporte de emergencia al 911 se reportó a una persona inconsciente que se encontraba en la orilla de la carretera Saltillo-Guadalajara.

Ante ese reporte, los policías municipales acudieron al lugar y encontraron el cuerpo de un hombre con signos de violencia, así como heridas causadas por arma de fuego en el tórax, muslo derecho y cuello.

Entonces se pidió la presencia inmediata de paramédicos, quienes llegaron al lugar y confirmaron que la persona ya se encontraba sin vida.

Alejandro Cobrita González Jr. fue el primer hijo del exboxeador mexicano asesinado, en 2016. El joven fue encontrado sin vida y con huellas de tortura dentro de un vehículo en Guadalajara, Jalisco.

“Se me murió mi chavo, lo mataron. ¿Por qué? No sé. Al año se me muere mi esposa. Fue duro para la familia, se te va todo, como si te quitaran un brazo”, comentó en el canal de YouTube Un Round Más de Marco Antonio Barrera.

Seis años después, Yahir González, segundo hijo de La Cobrita fue asesinado a disparos en la colonia Atlas, también en la capital jalisciense.