El mundo de las Grandes Ligas acaba de perder a uno de sus mejores lanzadores de todos los tiempos en la figura del legendario expitcher de los Dodgers de Los Ángeles Don Sutton.

La leyenda de los Dodgers falleció a la edad de los 75, mientras este dormía en su domicilio, así lo dieron a conocer sus familiares.

«Entristecido de compartir que mi padre falleció anoche mientras dormía. Trabajó tan duro como cualquiera que haya conocido y trató a los que encontró con gran respeto … y me llevó mucho a trabajar. Por todas estas cosas, estoy muy agradecido. Descansa en paz».

Sutton tuvo marca de 324-256 en su carrera y ponchó a más de 3 mil 500 bateadores.

En su ilustre carrera en el mejor beisbol del mundo, Sutton defendió las casacas de Dodgers, Cervecero de Milwaukee, Atléticos de Oakland, Angelinos de Anaheim y Astros de Houston.

Saddened to share that my dad passed away in his sleep last night. He worked as hard as anyone I’ve ever known and he treated those he encountered with great respect…and he took me to work a lot. For all these things, I am very grateful. Rest In Peace. pic.twitter.com/cvlDRRdVXa

— Daron Sutton (@lifeisgreatsut) January 19, 2021