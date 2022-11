México.-“Contaré la historia de una famosa persona, todos la conocen con el apodo de Chona, todos la conocen con el apodo de Chona”, ¿pudiste leer la estrofa sin cantarla? Pues la afición mexicana en el Mundial de Qatar ha demostrado que esto es casi imposible.

Ya que, varios videos difundidos en redes sociales muestran cómo los hinchas mexicanos disfrutan del tema “La Chona”, de Los Tucanes de Tijuana en tierras qataríes.

Ya sea bailando en el Fan Fest, en el Metro, en las calles o en los hospitalities, la alegría de la canción que cuenta cómo una mujer “diario va a los bailes y se compra una botella”, no deja de alegrar a los mexicanos en Asia.

“La Chona” la rompe en Qatar

‘Di que eres mexicano, sin decir que eres mexicano’, es el trend que podría describir a la afición en estos momentos, pues apenas se pueden escuchar los primeros acordes cuando ya todos están zapateando.

Tal y como se ve en el video más reciente que muestra a la afición del Tri con playeras, muñecas tradicionales y hasta un Dr. Simi vestido con el uniforme de la Selección bailando en la calle.

Pero esto no es todo, ya que otro pambolero fue captado con su bocina gigante en la que se podía escuchar “Y la Chona se mueve, y la gente le grita, no hay mejor que la Chona para la quebradita”.

