México.-Después de la victoria de Japón sobre Alemania 2-1, el gesto de la afición japonesa en el Estadio Khalifa sorprendió a los asistentes, pues se hicieron virales por recoger su basura en su lado del estadio.

No abandonaron el estadio hasta que depositaron cada vaso, papel, empaque o bolsa en un contenedor de basura.

En varios videos compartidos en redes sociales se puede ver a los aficionados japoneses levantando los residuos del suelo, echándolos en grandes bolsas azules y acercándolos a los cestos de basura.

Japan wins again! After an amazing defeat of Germany hours ago, Japan fans stay behind, pass out garbage/rubbish/trash bags, & help clean the stadium (a practice at every match attended, even pre-#WorldCup2022). This should be a universal practice.💙🇯🇵⚽️ #thebeautifulgame pic.twitter.com/p0dLugTkvT

— SAHAR D. SATTARZADEH (سهر/سحر د. ستارزاده/Səhər) (@speckadust) November 23, 2022