México.-Uno de los actuales conductores de TUDN que llegó al Mundial Qatar 2022, quien es conocido por realizar sketches de broma, fue detenido por no acatar las restricciones del gobierno local al disfrazarse de limpiaparabrisas y ponerse a “trabajar”.

Facundo Gómez fue uno de los comediantes que fue enviado por la cadena Televisa en conjunto con TUDN para que realizara bromas a los habitantes del país que este 2022 fungió como sede del mundial de futbol.

Sin embargo, en está ocasión la situación se salió de control y el actor fue detenido, ya que un usuario al que trato de bromear se molestó tanto que terminó llamando a la policía, mientras se aclaraba la situación, Facundo fue retenido y metido a una patrulla.

En una de las cápsulas de ‘La jugada’, el comediante comenzó a limpiar los parabrisas de los automóviles que transitaban en distintas esquinas de la ciudad, hecho que para los habitantes fue un acto extraño.

Algunos de ellos llegaron a darle dinero a pesar de las barreras existentes del idioma, pero un hombre que conducía un coche blanco le disgustó demasiado la acción realizada por el elenco del programa, diciéndole: “¿Qué estás haciendo?, ¿Qué te pasa?, acabo de limpiar mi coche en la mañana, voy a llamar a la policía”.

Momentos después se le pudo escuchar exclamar a quien es conocido por interpretar a Jaime Duende: “Parece que ya bailó Bertha”, mientras veía cómo arribaba al lugar una patrulla con elementos policiales, quienes lo metieron a la unidad. Posteriormente, se apreció al actor sentado en una tipo jardinera mientras se esclarecía lo sucedido.

Hasta el momento se desconoce lo que ocurrió después del percance, pues en redes sociales se especuló que sí lo habían metido a la cárcel, mientras que algunos otros internautas opinaron que todo fue planeado. Actualmente, Facundo no se ha pronunciado al respecto, sin embargo en sus cuentas se siguen compartiendo fotos y videos, por lo que los espectadores concluyeron que fue puesto en libertad ese mismo día.

Es importante recordar que la sede del mundial 2022, Qatar, cuenta con un sinfín de restricciones, debido a que la creencia religiosa que se practica es musulmana. El 77% de la población se rige con las leyes de dicha religión, motivo por el cual se siguen haciendo especulaciones respecto a su paradero.

El actor, días antes, ya había llevado a cabo bromas, pues también se paseó por las calles de la ciudad con una supuesta alfombra mágica y usando una vestimenta típica del país, además de mofarse del resultado obtenido durante el partido de México vs Argentina.

A su vez, en su llegada al mundial, el interpreté de Jaime Duende optó por consultar con un representante de la embajada de México Qatar sobre las cosas que podía hacer en el país, para tener en cuenta lo que podía o no hacer en el territorio, a lo que le contestó el representante de la embajada: “Si rompes las reglas te pueden terminar encerrando nueve años, por algo que tu podrías considerar un chiste”, a lo que afirmó que cuidaría su comedia para no tener que sufrir consecuencias legales. Sin embargo, parece ser que no pudo mantener bajo control las situaciones suscitadas derivadas de sus peculiar estilo humorístico.

