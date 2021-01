México.-El boxeo fue uno de los deportes más afectados durante la pandemia del nuevo coronavirus, pues decenas de peleas tuvieron que ser canceladas y aplazadas por diferentes motivos; no obstante, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) eligió a lo mejor del 2020, destacando al mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

El CMB dio a conocer los premios a lo mejor del año en el mundo del boxeo, eligiendo a Saúl Álvarez como el mejor boxeador del 2020 pese a que solo sostuvo una pelea en el año, su victoria ante Callum Smith.

Cabe mencionar que el pugilista mexicano no fue el único en ganar esta distinción, pues el peleador británico, Tyson Fury, también fue galardonado como boxeador del año.

Canelo y Fury, los grandes vencedores del 2020

Después de lidiar durante muchos meses para conseguir a un rival, Saúl Álvarez finalmente sostuvo su primera -y única- pelea del 2020 ante el británico Callum Smith, hermano de Liam, al que ya había vencido años atrás.

El boxeador tapatío no tuvo muchos problemas para vencer al inglés, quien le sacaba 16 centímetros, la mayor diferencia de altura que ha tenido con respecto a cualquier otro pugilista.

Por su parte, Tyson Fury protagonizó una gran batalla en contra de Deontay Wilder, a quien derrotó con un nocaut técnico en el séptimo asalto, con el que ganó los títulos mundiales de Peso Pesado del Consejo Mundial de Boxeo y de The Ring.

Canelo no fue el único premiado por el CMB

Saúl Álvarez y Tyson Fury no fueron los únicos galardonados por el CMB, pues el organismo también dio otros premios a lo mejor del año, entre ellos al Entrenador del Año, el cual fue ganado por Eddy Reynoso, entrenador del ‘Canelo’.

Estos son todos los ganadores de lo mejor del 2020 del CMB:

Entrenador del Año: Eddy Reynoso y Derrick James

Campeón del año: Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Tyson Fury

Regreso del año: Errol Spence JR.

Pelea más dramática: Zepeda vs Baranchyk

Evento del Año: Wilder vs Fury

Pelea del Año: Wilder vs Fury

Campeona del Año: Katie Taylor

Regreso del Año femenil: Marlen Esparza

Pelea más dramática del Año femenil: Marshal vs Rankin

Evento del Año femenil: McCaskill vs Braekhus

Pelea del Año femenil: Taylor vs Persoon 2

Prospecto del Año femenil: Kim Clavel

Revelación del Año femenil: Yulihan Luna

Performance del año: López vs Lomachenko

Prospectos del año: Sebastián Fundora y Gabriel Flores Jr.

Revelación del Año: Isaac Cruz y Edgar Berlanga