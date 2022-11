México.-El streamer español quiere que Chicharito Hernández juegue como delantero en su equipo Porcinos FC, de la Kings League de Futbol 7, donde también participarán estrellas del futbol y streamers como Gerard Piqué, Kun Agüero, Iker Casillas, Thegrefg, DjMariio.

“Necesito un jugador, una estrella, para una Liga que estamos haciendo con Piqué, Casillas, Agüero. He soñado, yo tengo que soñar porque los sueños se cumplen y a mí me encantaría el ‘Chicharito’ Hernández como delantero, pero me han dicho que juegas en la MLS.”

Chicharito se mostró emocionado por la propuesta y aseguró que con la ayuda de un intermediario del Galaxy podrían hacer realidad la invitación.

“Hay que imaginarnos cosas chingonas, ya hicimos el primer acercamiento, estoy muy emocionado de platicar contigo por discord, de que mi chat pueda estar aquí, estoy muy agradecido de todo corazón”

Instantes después, Hernández rompió en llanto por la emoción de conocer a Ibai, quien en la actualidad es el streamer más grande del mundo.

“Que chingón, parece una estupidez, es un stream y yo sé que hay cosas más importantes en esta vida, pero lo que significa esto para mí es, wow, muchísimo. créeme que sigo mucho a Ibai, es un cabrón autentico, único y valiente, lo admiro mucho… Que se haya dado todo esto es uff, me hace llorar de emoción, ustedes saben que soy muy chillón, lloro de todo”

