MÉXICO.- Contrario a años anteriores, Saúl «El Canelo» Álvarez no peleará en septiembre, en el marco de las fiestas patrias en México, el 15 de septiembre.

De acuerdo con Eddie Hearn, presidente de Matchroom y promotor del tapatío, «El Canelo» volverá al cuadrilatero hasta el próximo noviembre.

«Hoy hablé con Saúl y su equipo, Saul está enfocado en regresar al ring en noviembre. Más noticias pronto» escribió en su cuenta de Twitter.

La última pelea del «Canelo» en el 2021 fue en mayo pasado ante el británico Billy Joe Saunders. Previamente, en febrero del mismo año se enfrentó al turco Avni Yildirim, en ambas funciones la victoria fue para el mexicano.

Así reaccionó »Canelo» por no pelear en el mes patrio

Al darse a conocer la noticia, el boxeador no tardó en pronunciarse al respecto y consideró que no importa el día en que se suba al ring, porque ese día celebrará con los mexicanos la Independencia.

«No importa el día que pelee, el día que sea mi pelea es día de todos nosotros los mexicanos 🇲🇽🇲🇽 #teamcanelo @CANELOTEAM», escribió en Twitter.

