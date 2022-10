En tanto, otro factor de interés para que el boxeador pueda tomar una decisión en torno al regreso es el resultado de la pelea más esperada del mes de noviembre, cuando Gilberto Zurdo Ramírez busque despojar del cinturón de las 175 libras avalado por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al ruso Dmitry Bivol. Y es que ha dejado ver que no enfrentará, por fuerza, al ganador de la reyerta.

La postura de Álvarez acerca de no enfrentar a boxeadores mexicanos no tiene distinción alguna. En ese sentido, si el cinturón de la AMB en la división de los semipesados cambia de manos y se lo adjudica el Zurdo, es probable que el tapatío ya no haga el intento por hacerse del campeonato. Por otro lado, si el vencedor de la reyerta es Bivol, Canelo podría lanzar una oferta para concretar la revancha.

Si bien ese sería su objetivo principal, sus planes acerca de luchar por la corona y no encarar a ningún mexicano podrían caer en cualquier momento. Uno de los personajes que más deseo ha demostrado por enfrentarlo es David Benavidez, quien es campeón interino de las 168 libras por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y, por tanto, el retador oficial por el campeonato del Canelo en la división de los supermedianos.

En ese caso, si Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, notifica la decisión de la defensa obligatoria del cinturón en posesión del tapatío, Benavidez cumpliría su deseo de encararlo y Álvarez podría quebrantar su promesa de no encarar a ningún púgil azteca.