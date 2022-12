Brasil.- Tras confirmarse la muerte de Edson Arantes do Nascimento la redes sociales se han convertido en un verdadero mar de despedidas de amigos, familiares, fans, ex compañeros del mundo del futbol, per incluso las mismas redes sociales de «Pelé» se dieron el tiempo para dedicarle un mensaje tras su sensible fallecimiento este 29 de diciembre de 2022.

A través de sus diferentes plataformas las personas encargadas de manejar las redes sociales de Pelé han compartido un mensaje en forma de despedida para el máximo estandarte del futbol brasileño, quien ganó todo lo que se le puso frente a él, tres títulos del mundo que se dicen fácil pero son de las cosas más complicadas de lograrse.

«La inspiración y el amor marcaron el camino del Rey Pelé quien hoy falleció en paz. Amor, amor y amor para siempre», fueron las palabras que se han escrito para darle una despedida digna a quien estuvo muchos años vigente en el futbol y es que a pesar de haber dejado el tema profesional en 1977 se mantuvo como uno de los hombres y nombres importantes en el mundo del futbol.