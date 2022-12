IRAN.-El futbolista profesional iraní, Amir Nasr-Azadani, de 26 años, se enfrenta a una posible ejecución tras participar en las protestas en favor de los derechos de las mujeres en su país.

Está acusado de ser miembro de un grupo armado responsable del asesinato de 3 agentes de seguridad el 16 de noviembre en la ciudad de Isfahán (centro de Irán), indicó el Servicio Persa de la BBC.

Los funcionarios han afirmado que confesó el crimen y que disponen de grabaciones de circuito cerrado de televisión y otras pruebas contra él y sus coacusados, 9 personas en total.

«Sin embargo, el poder judicial ha negado que haya sido condenado a muerte. Dicen que se le acusa formalmente de actividades delictivas graves, incluido asesinato (lo que significa que se enfrenta a la pena de muerte), pero subrayan que el juicio en sí aún no se ha celebrado», explican desde el Servicio Persa de la BBC.

Su posible condena a muerte desató toda una campaña en las redes sociales pidiendo su puesta en libertad.

Shakira aproverchó la final del Mundial de fútbol el pasado domingo para llamar la atención sobre la detención de Nasr-Azadani.

Today at the final of the World Cup, I only hope the players on the field and the whole world remembers that there’s a man and fellow footballer called Amir Nasr, on death row, only for speaking in favor of Women’s rights. pic.twitter.com/VdMicGVaml

«Hoy, en la final del Mundial, sólo espero que los jugadores en el campo y el mundo entero recuerden que hay un hombre y compañero futbolista llamado Amir Nasr, condenado a muerte, sólo por hablar a favor de los derechos de la Mujer», escribió la famosa cantante colombiana en su cuenta de Twitter.

Este tuit se suma al de numerosos artistas, futbolistas y celebridades del mundo entero que llevan días pidiendo que se detenga su posible ejecución.

«¿Nos vamos a quedar con los brazos cruzados y mirando hacia otro lado? No se puede aceptar algo así, de ninguna manera. Todos con Amir Nasr-Azadani y con todas las personas que pasan y han pasado por algo así. BASTA. STOP», escribió el futbolista español Marc Bartra en Twitter.

«Esto es inaceptable. Todos con Amir Nasr-Azadani», escribió por su parte el futbolista colombiano Radamel Falcao.

Mientras, el sindicato mundial de futbolistas profesionales FIFPRO escribió estar «conmocionados y asqueados por las noticias de que el futbolista profesional Amir Nasr-Azadani se enfrenta a la ejecución en Irán tras hacer campaña por los derechos de las mujeres y las libertades fundamentales en su país».

«Nos solidarizamos con Amir y pedimos que se anule inmediatamente su castigo».

FIFPRO is shocked and sickened by reports that professional footballer Amir Nasr-Azadani faces execution in Iran after campaigning for women’s rights and basic freedom in his country.

We stand in solidarity with Amir and call for the immediate removal of his punishment. pic.twitter.com/vPuylCS2ph

— FIFPRO (@FIFPRO) December 12, 2022