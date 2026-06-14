Ciudad Juárez, Chihuahua.- El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, realizó una gira por la ciudad de Chihuahua, donde recorrió diversas calles acompañado por simpatizantes que portaban pancartas en muestra de apoyo.

Durante la actividad, el edil caminó por distintos puntos de la capital del estado, saludando a ciudadanos y dialogando con personas que se acercaron para expresar sus opiniones e inquietudes. La movilización estuvo respaldada por un grupo de seguidores que lo acompañó a lo largo del recorrido.

La presencia del alcalde en Chihuahua capital generó atención entre transeúntes y automovilistas, quienes observaron el recorrido realizado a pie por el funcionario juarense. Los simpatizantes aprovecharon la ocasión para manifestar públicamente su respaldo mediante mensajes plasmados en pancartas.