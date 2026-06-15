Ciudad Juárez, Chih.- Una ciudadana denunció los cuantiosos daños materiales causados a su patrimonio luego de que un conductor irresponsable impactara su vehículo estacionado y posteriormente se diera a la fuga. El percance vial se registró durante la madrugada, aproximadamente a la 1:00 de la mañana, sobre la avenida División del Norte, en la zona cercana a la colonia Emiliano Zapata. De acuerdo con las grabaciones obtenidas mediante cámaras de seguridad particulares, una camioneta pick-up de color llamativo (entre tonalidades naranja, rojo o amarillo) circulaba a exceso de velocidad cuando perdió el control y chocó fuertemente contra una camioneta que se encontraba debidamente estacionada al exterior de un domicilio. Debido a la fuerza del impacto, el automotor afectado fue proyectado directamente contra la reja perimetral de la vivienda, provocando daños estructurales de consideración. Tras el accidente, el conductor responsable realizó maniobras en reversa para zafar su unidad y huyó cobardemente del sitio con el frente destrozado. Los afectados han solicitado el apoyo de la comunidad y de las autoridades viales para tratar de identificar las placas o el paradero de la camioneta involucrada con base en otros ángulos de cámaras vecinas.