Ciudad Juárez, Chihuahua.- Un aparatoso accidente vial se registró durante la madrugada de este viernes sobre la avenida División del Norte, donde el conductor de una camioneta huyó del lugar después de impactar violentamente un vehículo estacionado y provocar severos daños a una propiedad particular.

Los hechos ocurrieron alrededor de la 1:00 de la mañana, cuando una camioneta de color entre naranja y amarillo, que circulaba presuntamente a exceso de velocidad, chocó de manera frontal contra una troca que se encontraba correctamente estacionada frente a un domicilio. El incidente quedó captado por cámaras de videovigilancia instaladas en la zona.

Debido a la fuerza del impacto, el vehículo afectado fue proyectado varios metros hacia atrás, hasta derribar por completo la reja metálica de la vivienda. A pesar de los daños visibles que sufrió su unidad, el conductor responsable realizó maniobras en reversa para desprenderse del choque y posteriormente emprendió la huida con rumbo desconocido.

Los propietarios del inmueble hicieron llegar las grabaciones a la mesa de redacción de Canal 44 con el objetivo de denunciar públicamente lo ocurrido y solicitar el apoyo de la ciudadanía para identificar al responsable. Asimismo, pidieron la colaboración de vecinos, comerciantes y residentes del sector que cuenten con cámaras de seguridad que pudieran aportar imágenes desde otros ángulos para obtener datos más precisos sobre la camioneta involucrada.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas, aunque sí se registraron cuantiosos daños materiales tanto en la propiedad como en el vehículo estacionado. Los afectados esperan que la difusión de las imágenes permita localizar al conductor y que responda por los daños ocasionados.