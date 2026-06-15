CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua. — La tarde de este sábado se registró un fuerte percance automovilístico en el que se vieron involucrados tres vehículos particulares. El incidente no solo provocó la movilización de los cuerpos de emergencia, sino que generó un intenso congestionamiento vial en una de las arterias más concurridas de la localidad.

El múltiple choque tuvo lugar en la intersección de la avenida División del Norte y la calle Álvaro Obregón, un punto de la ciudad que suele presentar complicaciones de tránsito y que se localiza justo frente al conocido monumento a Emiliano Zapata. En este cruce, la colisión obstruyó por completo el flujo de automóviles.