CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua. Una mujer resultó con diversas lesiones tras registrarse un fuerte accidente automovilístico sobre la avenida de las Torres, a unos metros de la intersección con la calle Palacio de Mitla. El percance vial movilizó a los cuerpos de rescate y a los agentes de seguridad pública debido a la magnitud del impacto y los daños estructurales provocados.

La conductora de un vehículo Honda Civic circulaba en el sentido de sur a norte por la mencionada vialidad cuando, por razones aún no determinadas de forma oficial, se estrelló por alcance contra un automóvil de la marca Hyundai. Debido a la inercia de la velocidad y la fuerza de la colisión, el Honda Civic salió proyectado fuera del camino hasta impactarse de manera frontal contra una base de concreto ubicada a un costado de la arteria vial.