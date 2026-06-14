Anthony, Estados Unidos. Un operativo de control migratorio desplegado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) desató muestras de profunda indignación y malestar entre la comunidad local, tras la captura de un residente de la zona en un sector residencial.

La detención se suscitó en una de las vialidades del municipio fronterizo, donde los oficiales federales interceptaron al individuo. De acuerdo con testimonios y evidencias del suceso, el ciudadano manifestó su desesperación mediante gritos dirigidos a sus vecinos y testigos presentes, señalando que las situacíones que derivaron en su arresto eran enteramente injustas.

Pese a los reclamos del afectado y el desconcierto generado en las calles, los elementos de la corporación migratoria procedieron con el traslado de la persona. Este tipo de incidentes incrementa la tensión en los sectores habitacionales, donde los habitantes externaron su angustia debido a que las circunstancias legales de estas detenciones complican el retorno de los involucrados al país, representando afectaciones directas a los núcleos familiares de la localidad.