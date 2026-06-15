CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua. En una operación conjunta, elementos de la Policía Municipal, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional detuvieron a un hombre de 51 años de edad que transportaba aproximadamente siete kilogramos de la droga sintética conocida como cristal. Las corporaciones de seguridad lograron el arresto tras interceptar al sospechoso en calles del fraccionamiento Hacienda de las Torres Universidad.

La intervención se registró exactamente en la intersección de la avenida Universidad Tecnológica y la calle Condominio del Río 3. Los efectivos que integran las células del Operativo Unidos por Juárez se encontraban patrullando el sector cuando observaron a un individuo en actitud sospechosa, el cual sacaba dos mochilas de la cajuela de un automóvil Honda de color gris que no portaba placas de circulación.