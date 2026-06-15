CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal detuvieron a un joven en posesión de un arma de fuego de grueso calibre y decenas de cartuchos útiles. El arresto de quien fue identificado como Óscar Eduardo P. A., de 25 años de edad, se logró gracias a una oportuna denuncia ciudadana que alertó a las corporaciones policiacas.

Los oficiales preventivos realizaban labores de vigilancia ordinarias cuando atendieron un reporte ciudadano recibido a través del número de emergencias 911. En la llamada se notificaba sobre un civil que se encontraba realizando disparos al aire en la intersección de las calles Marfil y Feldespato, por lo que las unidades se desplazaron de forma inmediata hacia dicho punto.