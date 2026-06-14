Ciudad Juárez, Chihuahua.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal efectuaron la detención de un sujeto en posesión de un ar.a de fuego de grueso calibre y una cantidad considerable de municiones, tras el despliegue de una intervención operativa en el sector poniente de la localidad.

La captura se registró en el cruce de las calles Marfil y Feldespato, en la colonia Libertad, luego de que las fuerzas policiales acudieran a la zona para atender un reporte ciudadano. Al realizar una inspección preventiva, los oficiales localizaron el artefacto oculto en una mochila que cargaba el individuo, identificado oficialmente como Óscar Eduardo P. A., de 25 años de edad.

De acuerdo con el informe oficial, el objeto incautado corresponde a una pistola calibre 10 milímetros que se encontraba equipada con un cargador abastecido con cinco cartuchos útiles. Asimismo, se le aseguraron dos cargadores adicionales que contenían 15 municiones cada uno, sumando un total de 35 cartuchos asegurados durante la acción policial.

Este tipo de situacíones mantiene en alerta a las corporaciones de seguridad pública, debido al riesgo que representa la presencia de civiles con equipo de alta peligrosidad en la vía pública. El detenido y la evidencia recolectada fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes para determinar su situación jurídica.