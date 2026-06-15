Ciudad de México, CDMX.– La cantante y actriz Belinda reapareció públicamente durante el estreno de Toy Story 5, producción en la que participa prestando su voz al personaje de Lilypad. El evento se realizó en un reconocido centro comercial al sur de la Ciudad de México, donde la artista convivió con sus seguidores y expresó su emoción por formar parte de una de las franquicias animadas más exitosas del cine.

Durante su encuentro con los medios de comunicación y los asistentes, la intérprete de “Luz sin gravedad” aseguró que integrarse al universo de Toy Story representa un sueño cumplido. Además, adelantó algunos detalles sobre Lilypad, personaje que inicialmente podría parecer antagonista, pero que conforme avanza la historia logra ganarse el cariño del público.

“Es un sueño hecho realidad. Lilypad quiere agradarle a todos y al final se une cuando al principio a lo mejor la ves un poquito mala y piensas que no tiene tan buenas intenciones, pero después se gana tu corazón; definitivamente se ganó el mío”, comentó la artista sobre su participación en la película.

Uno de los momentos más emotivos de la presentación ocurrió cuando Belinda habló sobre la importancia de compartir con quienes más lo necesitan. La cantante reveló que se sumará a una campaña de donación de juguetes destinada a beneficiar a niños en situación vulnerable e invitó al público a colaborar con esta causa.

“Creo que es lo más importante poder darle una sonrisa y felicidad a alguien más. Eso no tiene precio y por eso siempre hay que tratar de cuidar los juguetes que tenemos y, cuando no los usemos, donarlos porque estoy segura de que miles de niños y niñas van a ser muy felices”, expresó.

Con su participación en Toy Story 5, Belinda agrega un nuevo proyecto internacional a su trayectoria artística, consolidando su presencia en la industria del entretenimiento y formando parte de una producción que ha marcado a varias generaciones y que busca volver a conquistar al público con una nueva historia llena de aventuras y emociones.