Ciudad Juárez, Chihuahua.- Un hombre perdió la vida tras ser víctima de un ataque armado en su propio domicilio, ubicado en el kilómetro 29, en un hecho que se suma a la racha violenta que aqueja a la comunidad fronteriza.

La víctima fue identificada por las autoridades locales como Mauro Salazar, de 40 años de edad. Los hechos ocurrieron en la intersección de las calles Batalla de zacatecas y Batalla del Álamo, donde se localiza la vivienda del afectado.

De acuerdo con las declaraciones de los colonos de la zona habitacional, fueron los propios vecinos quienes notificaron a los familiares de Salazar tras escuchar las detonaciones y percatarse de que había sido agredido con a.mas de fuego dentro de su inmueble. Ante la urgencia de las s.tuaciones y la necesidad de atención médica inmediata, los allegados decidieron subirlo a un vehículo particular para trasladarlo de emergencia por su cuenta.

Sin embargo, al arribar a las instalaciones del Hospital General de Zona número 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el personal médico confirmó que el hombre ya no presentaba signos vitales. Los agresores lograron darse a la fuga tras perpetrar el m.es y, hasta este momento, los cuerpos de seguridad pública no reportan personas detenidas por este h.micidio.

Este suceso forma parte del repunte de violencia y los constantes de baños de sangre registrados recientemente en la localidad. Vecinos de diversos sectores han manifestado su consternación ante una alarmante cultura de la m.erte que vulnera la seguridad de los ciudadanos en sus propios hogares, por lo que han reiterado de manera urgente el llamado a las autoridades correspondientes para incrementar el patrullaje y la vigilancia en los vecindarios.