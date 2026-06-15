Ciudad Juárez, Chihuahua.– Un aparatoso accidente vial se registró cuando el conductor de un Honda Civic perdió el control de la unidad y terminó volcando, luego de que presuntamente otro vehículo le cerrara el paso.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando un automóvil negro se incorporó de manera repentina a la trayectoria del Honda Civic, obligando al conductor a realizar una maniobra evasiva para evitar la colisión.

La acción provocó que el guiador perdiera el control del volante, saliera de su trayectoria y finalmente terminara volcado sobre la vialidad, generando la movilización de elementos de seguridad vial y cuerpos de emergencia.

Hasta el momento no se ha informado de manera oficial sobre personas lesionadas de gravedad. Las autoridades realizaron el levantamiento de evidencias y las investigaciones correspondientes para determinar la responsabilidad de los involucrados en el accidente.