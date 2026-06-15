Ciudad Juárez, Chihuahua.- Un hombre perdió la vida tras ser víctima de un ataque armado registrado la tarde de este viernes en calles de la colonia Riveras del Bravo, hecho que generó una intensa movilización de elementos de distintas corporaciones de seguridad en el sector.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Rivera de las Palmas y Rivera de las Barrancas, donde vecinos que se encontraban en un parque público cercano reportaron haber escuchado al menos tres detonaciones de arma de fuego. Tras percatarse de la situación, los ciudadanos realizaron el llamado correspondiente al número de emergencias 911.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal arribaron como primeros respondientes y localizaron a la víctima tendida sobre la vía pública, justo al exterior de un domicilio. Minutos después acudieron paramédicos para brindarle atención; sin embargo, el hombre ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas provocadas por los disparos.

La zona fue acordonada por las autoridades para preservar la escena del crimen y permitir el trabajo de agentes de la Fiscalía General del Estado y peritos en criminalística, quienes realizaron el levantamiento de indicios y recabaron evidencia para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) efectuó el levantamiento y traslado del cuerpo para practicar la necropsia de ley. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima ni se reportan personas detenidas relacionadas con este homicidio.