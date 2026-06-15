Ciudad Juárez, Chihuahua.- Una vivienda ubicada en el cruce de las calles Lucio Cabañas y Sierra Septentrional fue blanco de un ataque armado durante las últimas horas, lo que generó una intensa movilización de corporaciones policiacas en el sector.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados realizaron decenas de detonaciones contra el inmueble, provocando diversos daños en la fachada y en la puerta principal de la vivienda. Vecinos del lugar alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples disparos.

Al sitio acudieron elementos de la Agencia Estatal de Investigación, quienes acordonaron el área para realizar las primeras diligencias y recabar evidencia relacionada con el ataque. Durante la inspección, los agentes localizaron seis casquillos percutidos, correspondientes a calibres 9 milímetros y .45.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas o detenidas en relación con estos hechos. Las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar el móvil de la agresión e identificar a los responsables.