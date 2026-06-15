Ciudad Juárez, Chihuahua.– Un hombre de 47 años de edad resultó lesionado tras ser víctima de un ataque armado cuando caminaba hacia su domicilio en la colonia Manuel Valdez, hecho que ya es investigado por las autoridades estatales.

La víctima, informó a los agentes policiacos que se dirigía a su vivienda cuando un sujeto que viajaba a bordo de un camión de transporte de personal le disparó en repetidas ocasiones sin mediar palabra. Tras la agresión, la unidad abandonó el lugar a toda velocidad, por lo que no fue posible su detención inmediata.

Vecinos del sector acudieron en auxilio del hombre herido y uno de ellos lo trasladó de emergencia en un vehículo particular al Hospital General de Zona Número 66 del IMSS, donde recibió atención médica especializada. De acuerdo con los reportes preliminares, el lesionado presenta dos impactos de bala, uno en el costado y otro en el brazo derecho.

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) se trasladaron al hospital para entrevistar a la víctima y recabar información que permita avanzar en las investigaciones. Con las características proporcionadas sobre la unidad involucrada, los agentes han iniciado la búsqueda del presunto responsable con el objetivo de esclarecer el móvil de la agresión y llevarlo ante la justicia.

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas en relación con este hecho.