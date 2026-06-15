TEPIC, NAYARIT.- Una investigación relacionada con presuntos vínculos entre integrantes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de Nayarit y grupos delictivos derivó en la detención de un agente en activo y tres exagentes, quienes son señalados por delitos que incluyen cohecho, amenazas y posibles actividades relacionadas con el suministro de armas.

De acuerdo con las indagatorias, los exagentes Gustavo Alonso “N”, Luis Armando “N” y Roberto “N” fueron interrogados el pasado 3 de junio por presuntamente mantener comunicación con integrantes de la delincuencia organizada para proporcionar información considerada sensible para la seguridad pública. Durante las investigaciones, habrían intentado sobornar a los agentes encargados del caso con 15 mil pesos y posteriormente lanzaron amenazas contra los investigadores.

Como resultado, los tres fueron vinculados a proceso por los delitos de amenazas y cohecho. A Gustavo Alonso “N” y Luis Armando “N” se les impusieron medidas cautelares que incluyen la firma periódica ante la autoridad judicial, una garantía económica, la suspensión temporal de sus actividades profesionales y restricciones para acercarse a las instalaciones de la Fiscalía y a las víctimas. En tanto, Roberto “N” permanecerá en prisión preventiva justificada mientras continúa la investigación.

Por otro lado, Francisco Javier “N”, agente en activo de la AIC, fue detenido y acusado de cohecho. Según la Fiscalía, el servidor público era investigado por su presunta relación con la venta de armas de uso exclusivo del Ejército a una persona vinculada con una red criminal. Durante la intervención de las autoridades, presuntamente reconoció su participación en actividades relacionadas con la comercialización de armamento y ofreció dinero a los investigadores para evitar su detención.

La Fiscalía de Nayarit mantiene abiertas las investigaciones para determinar el alcance de la presunta red criminal y esclarecer si existían más funcionarios involucrados en el suministro de armas e intercambio de información con grupos delictivos. Mientras tanto, las autoridades continúan integrando pruebas para fortalecer las carpetas de investigación correspondientes.