Ciudad Juárez, Chihuahua.- La senadora Andrea Chávez realizó una serie de visitas a distintas colonias de Ciudad Juárez, donde sostuvo encuentros con familias de la localidad para escuchar sus necesidades y brindar apoyo directo a los habitantes.

Durante su recorrido, la legisladora visitó las colonias Palmas del Sol, Infonavit Solidaridad y Ampliación Aeropuerto, sectores donde dialogó con vecinos sobre diversas problemáticas y solicitudes relacionadas con su entorno y bienestar familiar.

Como parte de las actividades realizadas, Andrea Chávez hizo entrega de una silla de ruedas a una familia que requería este apoyo, acción que fue recibida por los beneficiarios como una herramienta que contribuirá a mejorar la movilidad y calidad de vida de la persona que la utilizará.

La senadora destacó la importancia de mantener contacto directo con la ciudadanía para conocer de primera mano las necesidades de las comunidades y gestionar apoyos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las familias juarenses.

Vecinos de las colonias visitadas agradecieron la atención brindada durante el recorrido y aprovecharon la oportunidad para plantear diversas inquietudes relacionadas con servicios, infraestructura y apoyos sociales.