Ciudad de México.– El esperado reencuentro entre Anahí y Alfonso Herrera finalmente se hizo realidad a través de Encuentros Sin Frontera, el canal de YouTube con el que el actor debutó como entrevistador. Durante la conversación, ambos recordaron algunos de los momentos más importantes de su paso por Rebelde y RBD, proyectos que marcaron una generación y que continúan despertando la nostalgia de millones de seguidores.

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista ocurrió cuando Herrera recordó el proceso de selección del personaje de Mía Colucci, destacando la impresión que le causó Anahí durante una prueba de improvisación. El actor aseguró que desde aquel momento supo que ella era la persona indicada para interpretar el papel, al señalar que nadie podría haber dado vida al personaje de mejor manera.

Conmovida por las palabras de su compañero, Anahí respondió que su personaje tampoco habría sido el mismo sin Miguel Arango, interpretado por Alfonso. Ambos coincidieron en que la química que lograron construir en pantalla fue clave para el éxito de la historia y para el cariño que los seguidores siguen demostrando más de dos décadas después del estreno de la telenovela.

Los artistas también recordaron las exigencias que implicaba combinar las grabaciones de la producción con las extensas giras internacionales de RBD, una dinámica que en ocasiones los obligaba a descansar dentro de los foros de televisión. Entre risas y nostalgia, rememoraron los pequeños cuartos con literas donde recuperaban energía entre escenas y compromisos musicales.

Durante la charla, Herrera y Anahí reconocieron que aquella etapa estuvo llena de experiencias inolvidables, aunque también enfrentaron momentos difíciles debido al intenso ritmo de trabajo y la fama internacional. La cantante también reveló que mantiene una estrecha amistad con Dulce María, especialmente ahora que ambas comparten la experiencia de la maternidad. Finalmente, Anahí aseguró que Rebelde y RBD representan algunas de las mejores experiencias de su vida, pues le permitieron crecer personal y profesionalmente, además de fortalecer su confianza en sí misma.