CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua. — Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal lograron detener a un joven que agredió brutalmente a su propio progenitor en medio de una fuerte disputa en el interior de su domicilio. El ataque dejó a la víctima con heridas de consideración en diversas partes del cuerpo, requiriendo un traslado hospitalario de urgencia.

La intervención policiaca se derivó de un reporte recibido en el número de emergencias, en el cual se alertaba a las corporaciones de seguridad sobre una delicada situación de violencia familiar en las inmediaciones de la colonia Campesina. Agentes municipales se desplegaron rápidamente al sector para atender el llamado de auxilio.