Ciudad Juárez, México. Las autoridades de la región han activado un esquema de alerta preventiva debido al inicio del flujo de agua rodada procedente de los Estados Unidos a través de la infraestructura hidráulica conocida como la Acequia Madre, una situación que despierta preocupación entre la población civil por los riesgos latentes de accidentes.

De acuerdo con los datos técnicos proporcionados por los canales oficiales, en esta ocasión ingresará a territorio nacional un volumen aproximado de 13.1 millones de metros cúbicos de líquido. Si bien la llegada del recurso representa un beneficio de carácter ambiental y de suministro, las condiciones estructurales del canal pluvial encienden las alarmas de las corporaciones de protección civil.

El principal factor de riesgo radica en que el caudal de la Acequia Madre atraviesa una parte significativa de las calles y zonas densamente pobladas de la ciudad y, en la gran mayoría de su trayecto, carece de algún tipo de cerco perimetral o barrera física de contención. Esta falta de infraestructura protectora expone a la ciudadanía a percances graves, elevando la probabilidad de que personas en estado de ebriedad o menores de edad que juegan en las inmediaciones sufran caídas que culminen en un desenlace de mu.rte por ahogamiento.

Aunado al peligro latente de mu.rte por inmersión, vecinos de los sectores aledaños señalan que el estancamiento y la circulación del agua propician la proliferación masiva de mosquitos y fauna nociva en las calles contiguas. Ante estas situacíones, se ha exhortado a la comunidad a extremar precauciones, evitar aproximarse a los márgenes del canal y vigilar de cerca a los infantes para prevenir cualquier hecho lamentable.