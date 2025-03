La reciente alza de deportaciones en Estados Unidos (EE.UU.) desde la llegada del presidente Donald Trump ha reflejado la preocupación de miles de latinos que residen en el país vecino en cuanto a sus ganancias generadas y la manera en que estas serán resguardadas por sus familiares. Sin embargo, diversos videos viralizados en redes sociales muestran incluso traición por parte de los mismos seres cercanos de aquellas personas.

“No le manden dinero a sus familiares, miren nada más lo que me acabo de encontrar”, fueron las palabras empleadas por un hombre mexicano que expresó su dolor y enojo a través de un video que se viralizó rápidamente en la plataforma TikTok. Esta situación ha generado decenas de reacciones polarizadas por parte de los internautas.

El hombre que protagoniza este video, identificado como Kevin Sánchez, aseveró que el dinero que envió a México para que le construyeran su casa fue gastado por su familia. De acuerdo con el mexicano, viajó a Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida en México.

Durante años, estando en el país extranjero, Kevin se mantuvo trabajando duramente para poder mandar dinero a su familia. Además del apoyo que les brindó, envió a su mamá una suma de más de 2 millones de pesos para que le construyeran su casa. Sin embargo, al llegar a México descubrió que su dinero fue malgastado por sus familiares.

La casa con la que Sánchez soñó durante todo el tiempo que estuvo en el extranjero terminó siendo solo eso, un simple sueño. Su mamá y sus hermanos le mintieron todo el tiempo, pues al parecer se aprovecharon de la confianza que el hombre puso en ellos. En lugar de utilizar el dinero para construir la casa que él pidió, los fondos fueron destinados a otras situaciones.

Así compartió Kevin Sánchez la traición de su familia

A través de un video compartido en TikTok, Kevin Sánchez explicó que a su mamá le envió más de dos millones de pesos, a veces cada mes o cada semana, siempre que estaba en sus posibilidades. El hombre esperaba que al llegar al país ya estuviera su casa, pero lo único que encontró fue un terreno.

“Lo único que hizo fue comprarme un terreno. Yo me regreso a México esperando ver mi patrimonio. Miren todo mi esfuerzo, le valió, no le importó, absolutamente nada, ni siquiera metió nada de material”, comentó.

“Yo confiaba en mi mamá y miren nada más, así me pagó. Se lo gastó todo. Ahorita no quiere ni siquiera contestarme las llamadas, los mensajes. Fui a su casa y me corrió. Mis hermanos no me quieren ver, porque entre todos se lo gastaron. Tengo tres hermanos y entre todos se los gastaron”, detalló.

A pesar de la triste situación, varias personas mostraron empatía con el hombre, pero también lamentaron lo hecho por sus familiares. Muchos mencionaron que fue una falta de respeto hacia él, a pesar de que pasó varios años trabajando duro para hacerse con su casa:

“Soy arquitecto, yo te apoyo regalándote el proyecto para que no gastes en el diseño”, “¿Ninguna foto en tres años?”, “Demanda a tu mamá y tus hermanos”, “No eres el único, lo mismo me pasó a mí, me regresé del norte, no le volví a ayudar”, “Me pasó igual, mi dinero se lo robó mi hermana”, “Duele más la traición que el dinero perdido”, son algunos de los comentarios.