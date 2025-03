Chihuahua, Chih.- En un lamentable suceso ocurrido en la colonia Villa de Real, Víctor Hugo Sosa Martínez, agente de la Policía Estatal adscrito a la división bancaria, fue emboscado y ejecutado mientras transitaba en su vehículo particular. El ataque se realizó en las calles Mina Mirandella y Mina de Batopilas, donde el agente fue interceptado y recibió múltiples disparos en la cabeza con una arma de fuego calibre 9 mm, resultando fatal.

Según se ha informado, este trágico suceso se suma a una serie de acontecimientos recientes relacionados con el agente. En diciembre pasado, circuló una manta en la que se denunciaba un presunto mal comportamiento por parte de Sosa Martínez. Tras localizarse la manta, el incidente fue investigado por asuntos internos y se dio parte a la fiscalía. Las pesquisas no hallaron elementos que representaran un riesgo mayor, por lo que el agente continuó desempeñando sus funciones en la división bancaria.

Las autoridades han señalado que la acción de dejar mantas es una medida utilizada por grupos del crimen organizado para enviar mensajes intimidatorios. “Nosotros no caeremos, no seremos voceros del crimen organizado”, afirmó un representante de la institución, dejando en claro la postura frente a estas amenazas y la determinación de no sucumbir ante este tipo de acciones.

Minutos después del ataque, se hizo presente el secretario de Seguridad Pública estatal, Gilberto Loya Chávez, acompañado por elementos de diversas corporaciones policíacas, quienes iniciaron de inmediato las investigaciones correspondientes en el lugar de los hechos. Las autoridades se encuentran trabajando para esclarecer todos los detalles del operativo que culminó en la pérdida de la vida del agente.

Este lamentable suceso ha encendido las alarmas en las instituciones de seguridad, que refuerzan su compromiso de combatir cualquier manifestación del crimen organizado y asegurar la integridad de sus elementos en el cumplimiento de sus funciones. Las investigaciones continúan, y se esperan mayores detalles en las próximas declaraciones oficiales.