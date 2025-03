En un incidente que ha generado controversia en redes sociales, una pasajera identificada como Leydy González, quien presuntamente trabaja como enfermera, amenazó a un conductor de Uber, llegando incluso a llamarlo a la cárcel, tras negarse a abandonar el vehículo. El suceso, difundido a través de un video, muestra cómo la situación escaló rápidamente en medio de acusaciones y denuncias.

Según el material difundido, la pasajera comenzó a agredir verbalmente al conductor al percibir que éste conducía de forma incorrecta, lo que retrasaba su llegada al trabajo. En el video se escucha a la mujer exclamando:

Ante los continuos reclamos, el conductor decidió solicitarle a la pasajera que abandonara la unidad, alegando que no deseaba continuar con el viaje. Sin embargo, ella se mostró reacia a bajarse y replicó con tono agresivo, asegurando:

“Tengo que llegar a mi trabajo. No sabes manejar. Yo no me voy a bajar aquí.”

La situación dio un giro cuando, en medio del enfrentamiento, la pasajera comenzó a llamar al 911 para denunciar al conductor por supuesto acoso. Durante la llamada, la mujer afirmó:

“Yo te reporto a ti. ¿Quieres jugar a eso? Va. No me quiere llevar a mi destino. Yo ya lo estoy reportando porque me está acosando. Me venía diciendo que me veía muy bonita y que le gustaba. Ya después le dije que se calmara y me dijo que si no, no iba a avanzar, y que aquí me iba a dejar.”