Ciudad Juárez, Chih.- La semana pasada se registró un accidente automovilístico entre una camioneta y una motocicleta que dejó como saldo la muerte de Cintia Liliana Guerrero, de 36 años. Los familiares de la víctima han dejado claro que no presentarán denuncias y solicitan respeto para vivir su duelo sin intervenciones externas.

En declaraciones ofrecidas recientemente, los padres de Cintia manifestaron que, desde el primer momento en que fueron informados del suceso, decidieron no levantar ninguna denuncia. “Ya suficiente daño dos familias como para causar una tercera. No nos interesa saber ni cómo pasó. Ya pasó y ya no recuperamos nada”, declaró la madre de la fallecida, enfatizando que, sin importar lo ocurrido, “no me van a devolver a mi hija”.

Según información preliminar de las autoridades y lo comentado por la familia, los indicios apuntan a que el accidente pudo haber sido causado por un descuido del conductor de la motocicleta, identificado como el novio de Cintia. “Al parecer, ese día, el policía informó que fue un descuido del que iba conduciendo la motocicleta, ya que se puso nervioso, según se observa en las cámaras. La persona de la camioneta no tuvo nada que ver; nunca los golpeó ni se les cerró”, precisó uno de los familiares.

La familia, que ahora enfrenta el dolor irreparable de la pérdida, rechaza categóricamente las publicaciones y supuestas ofertas de recompensa que circulan en redes sociales para identificar a la camioneta involucrada. “Queremos que esto pare. Nosotros queremos vivir nuestro duelo sin comentarios en redes, sin que nos involucren. No estamos ofreciendo ninguna recompensa, y pedimos a la gente que se abstenga de lucrar con nuestro dolor”, agregó la madre, quien también hizo énfasis en la protección de sus nietas, de 17 y 16 años, quienes deben sobrellevar esta difícil situación.

Consciente de la avalancha de información y especulaciones en el entorno digital, la familia Martínez ha solicitado que se eviten comentarios y propuestas que solo agravan el sufrimiento de quienes han perdido a una gran hija, madre y mujer. “Incluso si hubiese habido un error por parte del señor de la camioneta, yo lo perdono; pero no quiero afectar su vida, ya que nada puede devolvernos a mi hija”, remarcó.

Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones pertinentes, pero la familia ha dejado claro que su prioridad es el duelo y el resguardo de su intimidad, sin la intención de involucrarse en procesos legales que, según ellos, solo podrían causar más dolor.