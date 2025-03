Exsecretario de la Defensa participa en la Marcha de la Lealtad tras ser exonerado de acusaciones en EE.UU.

CDMX.- El exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, reapareció en la escena pública durante la conmemoración del 112 aniversario de la Marcha de la Lealtad, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Su presencia en el evento marca su primera aparición oficial bajo la nueva administración, tras varios años fuera del ojo público.

El general en retiro, quien estuvo al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue visto en el templete principal junto a la presidenta y su gabinete. Además, interactuó con altos mandos del Ejército y figuras clave de la administración actual, lo que ha generado diversas reacciones en el ámbito político y mediático.

Un regreso polémico

La reaparición de Cienfuegos no pasa desapercibida debido a su historial reciente. En octubre de 2020, fue detenido por autoridades estadounidenses en el Aeropuerto de Los Ángeles, acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico y crimen organizado. Sin embargo, tras gestiones diplomáticas del Gobierno mexicano, fue devuelto a México, donde la Fiscalía General de la República (FGR) determinó no ejercer acción penal en su contra al considerar que no existían pruebas suficientes para procesarlo.

El evento de la Marcha de la Lealtad, celebrado en el Castillo de Chapultepec, conmemora el respaldo de los cadetes del Heroico Colegio Militar al entonces presidente Francisco I. Madero en 1913. La ceremonia es una de las más importantes para el Ejército y tradicionalmente cuenta con la presencia de altos mandos castrenses y del Ejecutivo federal.

Implicaciones políticas

La presencia de Cienfuegos en este acto oficial ha reavivado el debate sobre su papel dentro del Ejército y su relación con la administración actual. Algunos analistas consideran su aparición como una señal de respaldo a las Fuerzas Armadas por parte del Gobierno de Sheinbaum, mientras que otros cuestionan si su figura debería seguir participando en eventos públicos tras la controversia que rodeó su caso.

Hasta el momento, ni la Presidencia ni la Sedena han emitido comentarios sobre la participación del exsecretario en la ceremonia. No obstante, su reaparición sugiere que mantiene influencia dentro de los círculos militares y políticos del país.