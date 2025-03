Migrante venezolano teme ser deportado a México: “Allá roban y secuestran mucho”

En medio de las deportaciones masivas derivadas de la política migratoria de Donald Trump, un migrante venezolano ha generado revuelo en redes sociales tras expresar su temor de ser enviado a México o Colombia.

A través de un video compartido en la cuenta de TikTok @raferson, el hombre solicitó a las autoridades estadounidenses que, en caso de ser deportado, lo envíen a Perú.

“Yo lo único que le pediría al gobierno de Estados Unidos es que no me manden ni a México ni a Colombia, que me manden para Perú. En México porque roban mucho y están secuestrando a la gente, y en Colombia prácticamente esa moneda no vale, está igual que Venezuela. Yo prefiero que me manden para Perú porque allá tengo familia”, expresó en el clip. Además, mencionó que tampoco desea regresar a su país natal para evitar volver “sin nada”.

El video rápidamente se viralizó, generando diversas reacciones entre los usuarios, algunos de los cuales tomaron sus declaraciones con humor. Comentarios como ”¿Qué culpa tiene Perú?” y “No queremos vagos en Perú” reflejan la polémica que despertaron sus palabras.

Este tipo de testimonios ponen en evidencia la incertidumbre y el temor que muchos migrantes enfrentan ante la posibilidad de ser deportados, especialmente en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos.