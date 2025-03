León, Gto. – La trágica muerte de Mateo Santiago, el niño de 12 años que fue reportado como desaparecido en León y localizado sin vida en Jalisco el pasado 7 de febrero, ha conmovido a la comunidad y desatado una ola de solidaridad en redes sociales.

Entre las múltiples muestras de apoyo a la familia, destaca una emotiva canción titulada “No olvides a mamá”, compuesta en honor al pequeño. La melodía, publicada en YouTube por el usuario Eduardo Martínez, ha comenzado a viralizarse, recibiendo cientos de mensajes de apoyo y condolencias.

Un homenaje que ha tocado corazones

La letra de la canción refleja el profundo amor de una madre por su hijo, así como el dolor y la angustia que vivió su familia tras su desaparición. En redes sociales, usuarios han expresado su tristeza y solidaridad:

🕊️ “Mateo… Perdona a esta sociedad, a la gente sin corazón. No todos somos malos, hoy todos lloramos por ti. Descansa en paz.”

😢 “Me hizo llorar, tengo un hijo de la misma edad y no me imagino pasar por este dolor. Que descanse en paz y pronta resignación a sus padres.”

Justicia para Mateo

Desde la confirmación de su fallecimiento, la comunidad ha organizado misas, murales y diversas expresiones de protesta para exigir justicia por el caso de Mateo Santiago. El crimen ha generado gran indignación, y las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo sucedido y castigar a los responsables.

Mientras tanto, su recuerdo sigue vivo en cada mensaje, homenaje y en la canción que ha conmovido a todos.