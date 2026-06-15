CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado lograron la captura de dos sujetos presuntamente implicados en el homicidio doloso de una mujer, el cual ocurrió el pasado 10 de junio. La detención de los sospechosos, identificados como José Osvaldo M. R. y Jesús Fernando P. J., se efectuó gracias a los trabajos de inteligencia y análisis de video de la plataforma tecnológica Centinela.

La investigación inicial se centró en el seguimiento de un automóvil Dodge Cavalier de color blanco, el cual fue captado por las cámaras de seguridad directamente en la escena del crimen. El asesinato de la mujer, quien fue localizada estrangulada con un alambre al interior de una vivienda, tuvo lugar en calles de la colonia Héroes de la Revolución.