¿Zac Efron y Dave Franco son pareja?

- in Espectáculos

By canal44

James Franco publicó una imagen en donde prueba que Zac Efron es gay, y no sólo esto, sino que también confirma la relación que tiene con su hermano Dave con quien realizó la cinta de Buenos Vecinos, ¿será cierto?

Franco envió a sus seguidores de Instagram y en donde escribió un contundente mensaje.

“Efron y mi hermano están saliendo. ¡Felicidades chicos!, estoy muy feliz por ustedes”, escribió James Franco en esta red social.

Franco, que arranca una temporada en Broadway con la obra Of Mice and Men, no es ajeno a las controversias en Instagram y otras redes sociales. Hace meses posó desnudo, además de supuestamente haberle pedido a una chica menor de edad una noche romántica.

